Schianto in auto nella notte, quattro feriti: uno è grave

BORDIGHERA – Grave incidente nella notte a Bordighera. Il bilancio parla di quattro feriti di cui uno in gravi condizioni. Il fatto è accaduto intorno alle 5.50 del mattino. L’incidente è accduto in località Arziglia. Coinvolte due auto.

Subito sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti. Tutti e quattro gli occupanti del mezzo sono stati trasferiti all’ospedale di Sanremo, uno in codice rosso e gli altri tre in giallo. La situazione più grave riguarda una ragazza. Sul posto anche la polizia locale che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, tra le ipotesi al vaglio anche quella di un colpo di sonno di uno dei due autisti.