Dall’Italia- Era al volante della sua auto quando ha perso il controllo della vettura ed ha iniziato a sbandare. L’autista di un tir che viaggiava sullo stesso rettilineo, in direzione opposta, ha provato a spostarsi e a frenare ma non è riuscito ad evitare l’impatto. L’auto con a bordo una giovane barista 20enne è finita contro il mezzo pesante. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo alla ragazza.

La tragedia sulla Sp 2, tra Orzinuovi e Roccafranca. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, all’arrivo dei medici e degli infermieri, la ragazza era già morta .