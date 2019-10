Scava buca vicino casa per nascondere droga: scoperto dai Carabinieri

Una buca in un terreno vicino casa con nascosti 1,6 chili di droga. Lo stratagemma attuato da un 22enne di Cerveteri non gli è stato però sufficiente con i carabinieri della Stazione di Ladispoli che lo hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel corso degli assidui servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, hanno messo a segno un’altra brillante operazione, che ha consentito di recuperare e sequestrare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo che supera il chilo e mezzo di hashish e marijuana.

I Carabinieri hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dell’abitazione del giovane, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga e oggetto di attenzione da alcuni giorni. Nell’abitazione, nei pressi della quale i militari hanno notato un insolito e frequente andirivieni in una zona di terreno adiacente all’abitazione, e nell’area circostante, sono stati rinvenuti oltre 1,6 chili fra marijuana e hashish.

I Carabinieri hanno trovato, abilmente occultati sotto terra, all’interno di un grande barattolo di vetro, numerosi panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi ognuno, confezionati con involucri in cellophane. Altri stessi panetti sono stati trovati in camera da letto del giovane, insieme a 100 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto, che immesso nel mercato della droga avrebbe fruttato al pusher svariate migliaia di euro, è stato sequestrato, mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.