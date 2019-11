Scatoloni pieni di libri vicino al mercato, portati via dalla polizia locale

quarantadue casse di cartone di libri usati sono state sgomberate dalla polizia locale; da qualche tempo erano depositate in una struttura improvvisata allestita nel pressi del mercato di piazza Terralba. All’interno c’erano volumi di varie tipologie, accatastati per farne commercio abusivo sul posto.

Dopo la segnalazione dell’assessore al Commercio Paola Bordilli, che l’ha a sua volta ricevuta da abitanti e commercianti della zona, la polizia locale del terzo distretto è intervenuta per sgomberare le scaffalature piene di carta, che stavano creando anche problemi igienici essendo diventate ricettacolo di spazzatura e insetti.

Al momento dell’intervento della polizia locale il proprietario non era presente e nessuno si è presentato per reclamare i libri, che sono stati trasportati presso la civica depositeria di via Oristano. Il luogo sarà pulito e sanificato da Amiu.