Scarcerato il giovane accusato di tentato omicidio della madre a Latina: disposta la cura in comunità

Il Tribunale di Latina accoglie la richiesta della difesa: priorità alla salute mentale del ragazzo”

Di Redazione 19 Febbraio 2025 – Giudiziaria

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Latina, Barbara Cortegiano, ha disposto la scarcerazione del ventunenne arrestato a Natale con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della madre. La decisione, presa su parere favorevole del Pubblico Ministero e accogliendo l’istanza dell’avvocato difensore Daniela Fiore, prevede il trasferimento del giovane in una comunità specializzata per persone con problemi psichici.

Il provvedimento tiene conto delle problematiche di salute mentale del ragazzo, già emerse nel corso delle indagini. La scarcerazione è finalizzata a garantire al giovane un percorso di cura e riabilitazione adeguato alle sue condizioni.

Le indagini sull’episodio, avvenuto a Latina durante le festività natalizie, avevano portato all’arresto del giovane, accusato di aver aggredito la madre con delle forbici. Le circostanze dell’aggressione avevano destato forte preoccupazione nella comunità locale.

Il GIP, nel convalidare l’arresto, aveva già evidenziato la necessità di approfondire le condizioni psichiche del ragazzo. La decisione odierna conferma la priorità accordata alla sua salute mentale e alla possibilità di un recupero attraverso un percorso terapeutico specifico.

La vicenda rimane al vaglio della magistratura, che dovrà accertare le responsabilità del giovane tenendo conto delle sue condizioni psichiche. La scarcerazione con trasferimento in comunità rappresenta una misura cautelare alternativa al carcere, finalizzata a garantire sia la sicurezza della collettività che il diritto alla cura del giovane.