scappa da reparto Covid e gira in città

Una ragazza di 20, con problemi psichici, è scappata ieri pomeriggio dal’area Covid del padiglione 12 dell’ospedale San Martino. La giovane è stata ritrovata questa mattina dagli agenti delle volanti. Dopo la fuga, l’Amiu ha provveduto a sanificare il bus su cui si era spostata e il bar dove aveva preso la colazione oltre alle zone frequentate. Secondo quanto riferito dalla direzione sanitaria, la giovane, con problemi di tossicodipendenze, si è presentata sabato al pronto soccorso ed è stata trasferita in Psichiatria per le valutazioni. Una volta confermata la positività del tampone è stata trasferita di reparto. Ieri, la giovane è scappata dall’ospedale usando le scale antincendio del padiglione. Dopo una giornata di ricerche è stata trovata questa mattina nella zona di Caricamento ed è stata riportata al pronto soccorso in attesa di decidere dove ricoverarla.