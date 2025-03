Sardegna, la Corte Costituzionale boccia la moratoria sulle rinnovabili di Todde: “Illegittima”

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3 della legge regionale sarda che introduceva una moratoria di 18 mesi sulla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. La decisione è giunta in seguito a un ricorso, poiché la moratoria è stata ritenuta in contrasto con le normative nazionali ed europee sulla decarbonizzazione e la transizione energetica.

Secondo la Corte, la misura regionale viola i principi stabiliti dal decreto legislativo 199 del 2021, che prevede il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030 e vieta moratorie sull’installazione di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili). La Corte ha giudicato eccessivo il termine di 18 mesi, in quanto la normativa nazionale prevede un termine di 180 giorni per individuare le aree idonee.

La sentenza ribadisce la necessità di rispettare gli impegni nazionali ed europei in materia di sostenibilità ambientale e transizione energetica, sottolineando che le moratorie non possono ostacolare gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030.