Sant’Efisio: Cagliari si organizza

In attesa che cessi l’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e che il Servizio Turismo possa procedere con tutti gli aspetti organizzativi della 364^ Festa di Sant’Efisio, l’Amministrazione Comunale, in caso la situazione tornasse alla normalità e la manifestazione si dovesse regolarmente svolgere, metterà a disposizione cinquanta (50) pass per consentire a fotografi e operatori di oltrepassare le transenne che delimitano il percorso delle processioni del 1 e del 4 maggio 2020.

I pass verranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri di scelta, elencati in ordine di priorità:

Fotografi e operatori accreditati da testate giornalistiche nazionali e internazionali; Fotografi e operatori freelance che vantino nel proprio curriculum esperienze professionali con testate giornalistiche nazionali e internazionali, blog o comunque produzioni di rilevante interesse turistico-culturale.

Le testate giornalistiche, i fotografi e gli operatori freelance interessati dovranno inoltrare formale richiesta, entro e non oltre lunedì 20 aprile 2020 via mail all’indirizzo: ufficio.stampa@comune.cagliari.it. Alla richiesta andrà allegato un curriculum vitae che sarà utile per valutare al meglio sulla concessione del pass.

Le istanze trasmesse successivamente alla data di scadenza, verranno prese in considerazione solo qualora le domande presentate entro il termine fossero inferiori al numero dei pass messi a disposizione.

Considerato il momento di emergenza che ha portato alla chiusura al pubblico degli uffici, le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via mail all’indirizzo: ufficio.stampa@comune.cagliari.it. Chi avesse necessità di essere ricontattato, potrà indicare un proprio recapito telefonico e sarà cura del personale procedere ad una successiva chiamata.