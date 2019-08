Santa Margherita Ligure: progetto porto anti mareggiata

A Santa Margherita Ligure verrà realizzato un nuovo progetto anti mareggiata.

In seguito alla Conferenza dei Servizi, la Giunta comunale di Santa Margherita Ligure ha approvato un progetto esecutivo di riqualificazione per il porto cittadino.

Lo scopo principale è mettere in sicurezza il porto, in modo da proteggere i cittadini dalle mareggiate.

Il sindaco Paolo Donadoni e il vicesindaco Emanuele Cozzio hanno commentato la decisione dicendo che: “Questa mattina un altro passaggio fondamentale è stato realizzato rispettando la tabella di marcia che porterà all’inizio dei lavori al termine della stagione turistica.

Questo è l’obiettivo che stiamo perseguendo. Ringraziamo il Presidente Toti e l’Assessore Giampedrone di Regione Liguria per come ci stanno accompagnando durante questo percorso di messa in sicurezza di Santa Margherita Ligure e del nostro porto. Ringraziamo anche tutti gli uffici comunali coinvolti per l’impegno posto per portare ad obiettivo una procedura complessa e urgente.”

Il progetto prevedrà un investimento di un valore di 15 milioni di euro, finanziati dal Ministero, Regione Liguria e Comune di Santa Margherita Ligure.

Il progetto è stato originariamente presentato il 29 marzo scorso. L’idea è partita dalla mareggiata che è avvenuta tra il 29 e il 30 ottobre.