Sanremo 2024: Gossip e Intrighi nei Bagni del Festival

Il Gossip Agita il Festival di Sanremo

Che sarebbe il Festival di Sanremo senza un po’ di gossip? Le indiscrezioni e i pettegolezzi sono parte integrante dell’evento. Dagospia, come sempre, è pronto a svelare i retroscena. Alberto Dandolo e Giuseppe Candela forniscono dettagli interessanti.

“Ah se i bagni dell’Ariston potessero parlare…”

“‘Ah se i bagni dell’Ariston potessero parlare’, ripetono in molti in Teatro. Incontri furtivi, movimenti nasali e chi più ne ha più ne metta. D’altronde le serate durano così tanto che uno rischia di annoiarsi.” Cos’è successo esattamente dietro le quinte? La curiosità è tanta.

La Risposta Ironica di Annalisa

Interpellata da RDS (“Ci puoi dire qualcosa di più?”), Annalisa ha commentato così: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me”. Una risposta ironica che rimanda al testo della sua famosa canzone “Mon Amour”. “Mah, chissà”, ha aggiunto con un sorriso. Il mistero rimane.

La Finale di Sanremo 2024: Cosa Aspettarsi

La finalissima di Sanremo 2024 è pronta a stupire. I big in gara si esibiranno nuovamente, dando la possibilità di riascoltare tutti e 30 i brani. Il Televoto deciderà la classifica complessiva delle cinque serate, con i primi 5 Big soggetti a una nuova votazione delle Giurie per determinare il vincitore. Fiorello affiancherà Amadeus, mentre gli ospiti includono Gigliola Cinquetti, Roberto Bolle, Tananai e Tedua. Non mancheranno le sorprese. Appuntamento imperdibile stasera su Rai Uno, dalle 20:30 circa.