Sanitari contagiati, chiude reparto a Trieste

In seguito alla positività di 5 medici e 9 infermieri da questa sera verrà chiuso il reparto di Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Cattinara di Trieste

Per il personale medico e sanitario risultato positivo le fonti di propagazione del coronavirus sono state individuate in due degenti del reparto di Medicina d’Urgenza ora ricoverati uno nell’area Covid dell’Ospedale Maggiore e l’altro nella stessa terapia intensiva. Gli stessi – precisa una nota dell’Azienda sanitaria – al momento di essere accolti erano stati sottoposti a tampone diagnostico che era risultato negativo. Un successivo controllo aveva poi fatto emergere la loro positività. Non appena ottenuto il riscontro di Covid-19, sono stati sottoposti a tampone urgente tutti i pazienti che avevano condiviso la stanza di degenza e altri 3 pazienti sono risultati positivi al tampone, ma asintomatici dal punto di vista respiratorio.