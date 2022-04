Sanità: Riccardi, La Pannocchia esempio virtuoso gestione disabilità

Il vicegovernatore ha visitato la struttura di Codroipo con

ministro per Disabilità Stefani

Codroipo, 1 apr – “La visita alla struttura ‘La Pannocchia’ di

Codroipo è una tappa finale simbolicamente importate di questa

giornata che ha visto il ministro per le Disabilità raggiungere

il Friuli Venezia Giulia. Simbolica perché proprio a Codroipo,

alla fine degli anni Ottanta, nasce l’integrazione

sociosanitaria, in un momento in cui si chiude l’ospedale. Per il

Codroipese e il Medio Friuli stiamo lavorando, oggi, per la

creazione di una residenza protetta per anziani disabili che in

questo momento non esiste sul territorio regionale. Forte, in tal

senso, è la nostra collaborazione con quello che possiamo

chiamare ‘privato-sociale’, in una terra come il Fvg dove, anche

per l’esperienza del terremoto del 1976, esiste un forte modello

sussidiario, con famiglie e organizzazioni di volontariato che

rispondono in maniera importante alle esigenze delle comunità.

‘La Pannocchia’ è un ‘pezzo’ di questo sistema, un modello che

continueremo a sostenere”.

Sono le parole del vicegovernatore con delega alla Salute,

Riccardo Riccardi, che oggi pomeriggio ha visitato la struttura

dell’associazione ‘La Pannocchia’ di Codroipo, accompagnando il

ministro per le Disabilità, Erika Stefani, al termine della sua

visita in Friuli Venezia Giulia.

Alla vista erano presenti il presidente della fondazione “La

Pannocchia”, Dino Pontisso, il sindaco di Codroipo, Fabio

Marchetti, e il direttore generale dell’Azienda sanitaria

universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale; quest’ultimo ha

illustrato il progetto su cui la Regione sta lavorando per la

creare, nel cuore del Medio Friuli, una struttura per le persone

disabili anziane, in seno al più ampio progetto per la

realizzazione di una vera e propria “cittadella della salute”

grazie a fondi regionali, ai quali si aggiungono le risorse del

Piano nazionale di ripresa e resilienza, del valore complessivo

di oltre 14 milioni di euro.

Nel suo intervento, il ministro Stefani ha sottolineato quando il

Friuli Venezia Giulia sia una regione che dà molte risposte sul

mondo della disabilità e come le dia anche con soluzioni da

considerarsi modello, pilota, da ripetere e replicare sul resto

del territorio del nostro Paese. Ha detto anche che il sistema

della disabilità non può essere cristallizzato nei meccanismi

pubblici, perché a volte troppo rigidi; ha aggiunto poi che, come

per “La Pannocchia” di Codroipo, i grandi progetti, nascano dalla

compenetrazione e dalla co-progettazione con il mondo del

“privato-sociale”, cioè delle realtà private a vocazione sociale,

di cui il Friuli Venezia Giulia è esempio di eccellenza.

L’associazione “La Pannocchia” nasce nel 1996 per volontà di un

gruppo di genitori di disabili. Negli anni il numero di associati

è sempre aumentato. Il desiderio dei genitori di non lasciare

soli i soli i lor figli “speciali” dopo loro scomparsa ha portato

il gruppo a ideare il progetto “Una finestra sul futuro, dopo di

noi” per dare, in continuità, la migliore offerta assistenziale a

queste persone “speciali”. Oggi la comunità residenziale “La

Pannocchia”, convenzionata con l’Asufc, è in grado di accogliere

fino a 12 ospiti con una disponibilità di altri 2 posti per le

emergenze.

