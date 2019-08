San Vincenzo: si schiude il nido delle tartarughe

A San Vincenzo hanno iniziato a schiudersi i nidi delle tartarughe.

Domenica all’alba hanno iniziato a schiudersi i nidi di tartaruga sulla spiaggia di San Vincenzo, in provincia di Livorno. La notizia è stata diffusa dai volontari di Tartamare del WWF. ”

Le prime 5 tartarughine sono apparse intorno alle 5 ed attualmente se ne contano circa 38.”

L’Assessore Regionale all’Ambiente Federica Fratoni ha spiegato che: “La zona intorno al nido era stata recintata e messa sotto tutela e sorveglianza grazie anche all’opera di tanti volontari che la Regione, con i suoi tecnici, ha provveduto a formare con incontri che si sono tenuti nel corso dell’estate.

Vorrei condividere l’emozione per questa prima schiusa con tutti i soggetti coinvolti: rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità, Arpat, tutti i soggetti istituzionali costieri, i Parchi, la Direzione Marittima, le Università, insieme agli operatori delle spiagge, le associazioni ambientali, le associazioni di categoria, i volontari, i Diving, e ovviamente i turisti.

La schiusa per ora ha interessato circa una quarantina di uova e andrà avanti ancora, almeno nei prossimi 2-3 giorni. Come sappiamo ci sono altri tre siti in Toscana, Marina di Cecina, Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia, scelti dalle tartarughe per nidificare.”