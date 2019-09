San Nicola La Strada, tutti pronti per le Comunali 2020

Varriale si candida con Marotta

I politici sannicolesi sono già proiettati verso la campagna elettorale per le elezioni comunali del prossimo anno. Giovanni Varriale si dichiara a sostegno del sindaco uscente.

Si avvicinano le elezioni comunali – si legge nella nota – e si diffondono tante notizie circa lo scenario politico futuro. In un quadro complessivo di incertezze, però, si rafforza il progetto messo in campo per garantire continuità all’attuale amministrazione guidata dal Sindaco Vito Marotta. Ed infatti, anche Giovanni Varriale – nipote dell’ex Consigliere Comunale Vincenzo Santamaria e con il sostegno dell’ex Consigliere Comunale Sergio Pascarella – ha scelto di aderire, annunciando la sua candidatura, al progetto di chi oggi amministra la Città. L’obiettivo è quello di rilanciare e consolidare con idee nuove la sfida del governo sannicolese che dovrà portare a compimento il lavoro duramente avviato in questi anni. L’apporto e la spinta di chi come Giovanni Varriale ha una gran voglia di mettersi al servizio della Città rappresenta un segnale molto positivo per l’attuale squadra che cresce e si rafforza in vista delle elezioni comunali del 2020.