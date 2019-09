San Michele 2019: il programma della festa ad Aprilia

L’ospite di punta della Festa di San Michele 2019, come già annunciato da tempo, sarà Loredana Bertè che canterà sul palco di piazza Roma sabato 28 settembre. I festeggiamenti si apriranno venerdì 27, con “I Tali e quali o quasi”: una multicover band tutta italiana che regalerà un grande spettacolo live.

Domenica 29 settembre suoneranno i vincitori dell’Aprilia Original Music, gli Strà (gruppo locale) e poi spazio alla comicità del “Geppo Show”.

Sempre domenica sarà conferito il premio San Michele 2019, a chi si è distinto sul territorio nel mondo dello sport e non solo. Durante la giornata in programma attività di prevenzione insieme alla Cri di Aprilia ed operazioni di salvataggio. Mentre la Asl proporrà di nuovo “Aprilia in salute” per le indagini legate allo studio epidemiologico.

In serata lo spettacolo pirotecnico.

Per quanto riguarda il programma religioso, domenica 29 settembre (giornata del Santo Patrono) alle 18.30 ci sarà la Santa Messa, alle 19.45 partirà la processione con la banda musicale della città.

Spazio anche alla solidarietà e al sociale: venerdì 27 settembre alle 17.30 appuntamento al Parco Friuli per la passeggiata “#Ledonnenonsitoccano”, previsto anche un flash mob.

Domenica mattina alle 9.45, sempre al Parco Friuli, ci sarà invece la Passeggiata dei nonni e dei nipoti.

Ci saranno anche i salotti culturali con la direzione artistica di Loris Zecchin presso piazza Don Luigi Sturzo. Appuntamento da non perdere, infine, il 14 settembre prossimo in occasione del concerto di chitarra classica del maestro Andrea De Vitis.