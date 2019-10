San Giorgio a Cremano, due minori forzano posto di blocco

Controlli dei Carabinieri della compagnia di Torre del Greco a San Giorgio a Cremano, dove due minori sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.I due, a bordo di uno scooter senza indossare il casco, hanno forzato un posto di controllo e investito un militare.

Uno dei due era in possesso anche di un coltello a serramanico poi posto sotto sequestro.

Intesi controlli dei Carabinieri nel weekend

Nel weekend sono state intensificate le operazioni dei Carabinieri nelle zone della movida napoletana.

Piazza Bellini, Piazza Monteoliveto e Piazza del Gesù sono stati i principali i luoghi dove si è concentrato l’interesse dei Carabinieri del Comando compagnia Centro e del Nucleo Radiomobile partenopeo.

Un 31enne di origini senegalesi è stato arrestato per spaccio di stupefacente, poiché sorpreso a cedere stecchette di hashish ad alcuni “clienti” poi segnalati alla Prefettura. L’uomo, fermato in Piazza Bellini, è in attesa di giudizio.

Un 19enne incensurato del quartiere San Lorenzo è stato invece denunciato per porto abusivo d’armi: nelle sue tasche e grazie all’utilizzo dei metal detector, i militari hanno rinvenuto un coltellino a serramanico.