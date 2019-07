Sampierdarena, invasione di topi in piazzetta dei Minolli

Decine di topi portati allo scoperto dai lavori legati allo smantellamento dell’ex distributore di benzina di piazzetta dei Minolli: succede a Sampierdarena, nell’area tra via Sampierdarena e lungomare Canepa, una vera e propria invasione che ha spinto i residenti a fare segnalazione ufficiale al Comune.

A denunciare la situazione è, ancora una volta, il Comitato Lungomare Canepa: «Vi raccomandiamo massima prudenza – scrive la presidentessa Silvia Giardella – In seguito ai lavori di questi giorni e alla dismissione del distributore di benzina sono stati fatti profondi scavi dai quali stanno uscendo a decine topi di fogna. Nei pressi dei cassonetti la situazione è grave, addirittura sono stati segnalati topi saltare davanti a persone che stavano buttando la spazzatura».

«La situazione è ormai diventata insostenibile – prosegue Giardella – I topi escono soprattutto la sera, dopo le 20. Sono tantissimi, un numero mai visto prima».

La presenza dei roditori è stata notata da moltissimi residenti, che hanno sottolineato non soltanto il disagio e il degrado causato dal numero sempre maggiore, ma anche le problematiche igienico-sanitarie. E la consigliera del Pd Cristina Lodi ha già annunciato che presenterà un’interrogazione in proposito in consiglio comunale.