Sampierdarena: bus inchioda in via Reti

Molto spavento e qualche contusione, ma fortunatamente nessuna conseguenza più grave per i passeggeri del bus della linea 8 che nella tarda mattinata di venerdì ha bruscamente frenato in via Reti, a Sampierdarena, catapultando alcune persone a terra.

Tutto è successo poco prima delle 13: l’autobus stava percorrendo via Reti quando, forse per evitare un altro veicolo, ha inchiodato. I passeggeri a bordo che non erano seduti sono finiti a terra, e alcuni sono rimasti feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia Locale per regolare il traffico – il bus ha ovviamente fermato la corsa – e le ambulanze inviate dal 118 per il trasporto dei feriti, tutti codici verdi tranne un giallo, al Villa Scassi.