Samardo Samuels Laisse Via Valtellina à Milan : “Cauchemar Terminé” pour les Voisins

Milano, Italia – Samardo Samuels, ex giocatore di basket dell’NBA e dell’Olimpia Milano, ha traslocato dal suo appartamento di Via Valtellina, sollevando così i vicini che affermano di aver vissuto un “incubo” dal suo arrivo.

Samuels, che era stato arrestato per molestie nei confronti dei suoi vicini, ha lasciato l’appartamento martedì pomeriggio. Secondo testimoni, ha portato via delle cose, una bicicletta, un monopattino e il suo cane. Attualmente soggiorna in un hotel della città in attesa di trovare un nuovo alloggio, come confermato dal suo avvocato.

Gli altri inquilini dell’edificio si rallegrano di questa partenza, affermando di essersi sentiti “ostaggi” a casa loro dall’arrivo di Samuels a ottobre. “È un grande sollievo, ora siamo tranquilli e possiamo riprendere una vita normale”, ha dichiarato un vicino.

Inoltre, il trasloco permetterà a Samuels di rispettare l’ordinanza restrittiva che gli vieta di avvicinarsi a meno di 500 metri dai suoi vicini, un’ordinanza che aveva violato la scorsa settimana, portando al suo arresto. L’ex appartamento di Via Valtellina sarà ora messo in vendita o in affitto.