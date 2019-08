Salvini: “Voto anticipato anche prima di settembre”

Salvini attacca il Movimento 5 Stelle e parla di voto anticipato anche prima di settembre.

Questa mattina si è svolto un altro botta e risposta tra Matteo Salvini e il Movimento 5 Stelle, in seguito all’incontro con le parti sociali. In conferenza stampa, Salvini ha dichiarato che: “Noi non siamo incollati alle poltrone, se non riusciamo a fare le cose bene non ci costringe il buon Dio”.

Per quanto riguarda il futuro: “Questo lo vediamo da qui a breve, anche prima di settembre. Anche oggi le parti sociali ci hanno chiesto di fare bene e fare in fretta. Se riusciamo a fare bene, su infrastrutture, crescita e tasse, dove purtroppo la competenza non è mia”.

Parlando dell’incontro, Salvini ha spiegato che: “Stiamo dando alcune risposte su alcune scelte che come Lega abbiamo annunciato saranno in manovra: taglio di alcuni oneri burocratici, un sostanzioso e coraggioso taglio delle tasse condiviso da tutti quelli che hanno partecipato. È tutti hanno sottolineato la necessita in investire in infrastrutture e opere pubbliche, strade, autostrade, porti, ferrovie”.

Parlando invece delle polemiche sul decreto sicurezza bis: “Sia i cattolici che gli italiani ragionano con la propria testa. Nella cover del telefonino ho la medaglietta della madonna di Medjugorje. Spero che Avvenire me lo permetta”.