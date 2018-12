Salvini indossa il cappello di Babbo Natale e fa visita ai bambini del Buzzi

Il giorno della Vigilia di Natale, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto visita ai pazienti dell’Ospedale per bambini Buzzi, con un cappello da Babbo Natale.

Il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini ha indossato un cappello da Babbo Natale nel giorno della Vigilia per far visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”. Il leader della Lega è stato nei reparti dell’Ospedale per Bambini portando dei doni ai piccoli pazienti. “Come tutti gli anni per la Vigilia di Natale, insieme ai giovani della Lega abbiamo portato stamattina regali e sorrisi ai bimbi dell’Ospedale Buzzi di Milano”, ha raccontato il ministro sui social. “Dedicate anche voi una visita a chi durante queste Feste è ricoverato o costretto a letto: sarà il regalo migliore che riceverete”.

Dopo aver fatto visita ai bambini del Buzzi, il vicepremier si è recato alla Questura di Milano, dove è stato raggiunto anche dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. In Questura Salvini ha incontrato il questore di Milano Marcello Cardona, insieme al quale ha augurato buon Natale via radio dalla sala operativa della Questura, a tutti gli agenti in ascolto durante il servizio. Il ministro si è detto “orgoglioso di essere al vostro servizio da questi sei mesi”, e ha aggiunto che ha trovato nella Polizia “una nuova grande famiglia”. Il Questore ha approfittato della visita del vicepremier per ricordare il lavoro dei poliziotti e le “trecentomila persone controllate spesso in interventi incredibili e spesso rischiosi”.