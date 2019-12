Salvini in visita a Poggioreale: arrivo a Napoli in mattinata

Matteo Salvini torna a Napoli. Prevista per venerdì 13 dicembre una visita nel carcere di Poggioreale. Il senatore e leader della Lega è atteso dalle ore 11.00 a Poggioreale e al termine della visita incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria e il resto del personale.

Salvini parlerà poi alla stampa all’hotel “Holiday Inn Napoli” in via Domenico Aulisio. Insieme al leader della Lega ci saranno l’ex sottosegretario all’Interno Nicola Molteni (attuale responsabile della Lega in Campania) e l’ex sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone.