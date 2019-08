Salvini: “Chiedo agli italiani pieni poteri”

Matteo Salvini apre la crisi di governo e chiede agli italiani i pieni poteri per salvare il paese.

Matteo Salvini ha detto a Giuseppe Conte che vorrebbe andare subito alle elezioni per capitalizzare il consenso ottenuto dalla Lega nei mesi scorsi.

“Chiedo agli italiani se ne hanno voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo”. Il leader della Lega ha ssicurato che: “Chi sceglie Salvini sa cosa sceglie”.

Per quanto riguarda la frecciatina del mare che gli ha lanciato Conte durante la conferenza stampa di ieri, ha risposto senza problemi.

“Anche adesso sono in spiaggia. Penso che i risultati come quelli del ministro dell’Interno pochi altri ministeri li possano contare. Sono contento di quello che abbiamo fatto, sono contento di quello che sono riuscito a fare per l’Italia e gli italiani. Porterò sempre rispetto a Di Maio e a Conte. Mi dispiace per questi insulti, però troppi no”.

Parlando invece della situazione attuale, il leader della Lega ha dichiarato che: “Andrò in Parlamento a dire quello che ho detto a voi, ho portato pazienza all’infinito ma quanti italiani, quanti imprenditori, quanti lavoratori, quanti precari, quanti artigiani, mi hanno detto ‘Salvini, pero’ bloccano tutto’. Ho tentato finché ho potuto, mi sarebbe convenuto andare avanti, fregandomene dei no, però troppi no. Il no alla Tav di qualche ora fa (il voto di mercoledì, ndr), secondo me, è stato clamoroso. È stato un no contro il presidente del Consiglio”.