Salvini a Padova contro il governo giallorosso

Salvini è andato ad una festa della Lega per esprimere le sue idee sul nuovo governo.

Matteo Salvini, in compagnia della fidanzata Francesca Verdini, si è recato a Conselve, in provincia di Padova, in occasione di una festa della Lega.

Lì ha attaccato tutti: alleati ed ex alleati. Anche Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, solitamente molto pacato, ha dichiarato che: “Vi aspetto tutti in strada e pronti per la rivoluzione. Le piazze devono essere piene. Ci vediamo prima a Pontida e poi a Roma”.

Salvini dal canto suo non si è risparmiato con commenti per il nuovo governo “Questi stanno già litigando su tutto ancor prima di fare il governo. Sono scene incredibili. Mi dica qualcuno senza ridere che M5S e Pd hanno le stesse idee. Spero non smontino il lavoro sulla sicurezza fatto in un anno. Quelli del Pd hanno una incredibile abilità, più perdono più conquistano poltrone, noi non siamo fatti così”.

Non risparmia neanche il capo dello Stato Sergio Mattarella: “Gli ho detto ‘noi mettiamo sul tavolo 7 ministeri e lei restituisca il voto e la parola ai cittadini italiani'”.

Parole dure anche per Forza Italia, l’unico alleato che gli è rimasto: “Dico agli amici di Forza Italia che dicono ‘non dobbiamo andare avanti con la Lega’: messaggio ai naviganti: noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno”.

Infine, due parole anche per la Chiesa: “Qualche vescovo, pochi per fortuna, mi ha attaccato perché ho invocato per l’Italia la protezione della Vergine Maria, voglio vedere i vescovi quando approveranno suicidio di stato e adozioni gay se avranno il coraggio di protestare”.