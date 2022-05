Trieste, 30 mag – La dotazione di 175 posti letto di terapia

intensiva nelle strutture ospedaliere della regione, individuata

con una delibera di Giunta approvata ad agosto del 2020, è

superiore a quella derivante dall’applicazione dei parametri

nazionali fissati dal ministero della Salute. Nella fase di picco

della pandemia la dotazione è stata ampiamente superata mettendo

a disposizione oltre 200 postazioni.

Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute rispondendo

ad una specifica interrogazione nel corso della seduta della III

Commissione consiliare svoltasi oggi a Trieste.

In particolare l’esponente dell’Esecutivo ha posto in evidenza

come l’applicazione dei parametri nazionali avrebbero previsto in

Friuli Venezia Giulia un numero di posti letto di terapia

intensiva pari a 170 nel 2019 e 168 nel 2020, comunque inferiori

a quelli attivati dalla Regione. Ne deriva quindi – è stato

spiegato nel corso dei lavori – che 175 è il punto di riferimento

per la dotazione “strutturale” a cui deve adeguarsi il sistema

sanitario a seguito dell’emergenza Covid e delle indicazioni

nazionali per la sua gestione, valori che prescindono dalla

classificazione dei posti letto con i codici ministeriali

esistenti pre pandemia. Nel medesimo piano sono riportati, per

ogni Azienda sanitaria e ogni presidio ospedaliero, i posti letto

strutturali di terapia intensiva che non necessitano di ulteriori

interventi e sono esplicitamente indicati i nuovi posti letto da

realizzare.

L’ assessore regionale ha poi posto in evidenza che durante le

fasi più acute del picco pandemico la Regione è stata in grado,

sulla base della riorganizzazione in itinere, di superare il

limite previsto mettendo a disposizione oltre 200 posti letto per

la gestione delle situazioni intensive. La Commissione di audit

ministeriale ha rilevato che ai malati è stata assicurata

adeguata assistenza medica e infermieristica.

Per quanto attiene poi alla codifica dei posti letto intensivi e

subintensivi, la diversa classificazione intervenuta con

circolare del Ministero nel mese di novembre 2020 ha comportato

una diversa forma di dettaglio dei flussi per la distinzione, a

livello centrale, delle diverse tipologie di reparti. La Regione

ha posto in evidenza come questa codifica supplementare e

diversa, con le inevitabili difficoltà di implementazione, non ha

inciso sulla operatività clinica di risposta alla popolazione, ma

solo sulla congruenza tra i diversi flussi ministeriali già

presenti.

Il vicegovernatore ha spiegato inoltre anche che gli 8 posti

letto presenti a Palmanova sono strutturalmente destinati alla

terapia intensiva e come questi, insieme a quelli semi intensivi

come previsto da una delibera del 2014, dovessero essere

organizzati in un’area comune di degenza (area di emergenza) e

gestiti dai medici di Pronto Soccorso e medicina d’urgenza,

anestesia e rianimazione e cardiologia sulla base delle

problematiche cliniche dei pazienti. Per quanto concerne invece

l’ospedale di Gorizia, da aprile 2021 sono stati attivati 7 posti

letto di terapia semi intensiva e confermata la codifica degli 8

posti letto di terapia intensiva Covid.

Infine l’esponente dell’Esecutivo ha ricordato che è programmata

una revisione e codifica del Piano complessivo dei posti letto,

che riguarderà anche quelli semi intensivi e intensivi del

sistema sanitario regionale e che necessariamente coinvolgerà

anche quelli del Presidio ospedaliero di Palmanova che sono stati

oggetto delle osservazioni ministeriali.

ARC/AL/pph