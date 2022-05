In arrivo dirigenti medici, per ostetriche fase di scorrimento

Trieste, 25 mag – Nuovi dirigenti medici saranno a breve

destinati a tutti i punti nascita Asufc e per Udine, a seguito di

concorso, mentre la situazione dell’assistenza infermieristica

del reparto materno infantile udinese è giudicata più che

adeguata e in linea con gli standard assistenziali di un centro

hub e il fabbisogno di personale ostetrico è indicato al massimo

in 3 o 4 unità e non in 13 come denunciato dall’opposizione.

Sono rilievi portati dal vicegovernatore con delega alla Salute

nell’aula del Consiglio regionale.

Come ha riferito il rappresentante della Giunta, sono in corso lo

scorrimento della graduatoria regionale per acquisire 6

ostetriche da assegnare al dipartimento ospedaliero e le

procedure di acquisizione del personale, con 2 accettazioni su 6

chiamate. Nel 2020 la dotazione era già stata ampliata di 6

unità. Per quanto riguarda gli infermieri, si attende la

graduatoria regionale Arcs.

Con riferimento al nuovo polo ambulatori e pronto soccorso

pediatrico da attivare al padiglione n. 7, è necessario acquisire

10 unità di infermieri e 15 unità di operatori socio sanitari. Il

blocco operatorio di clinica ostetrico ginecologico risulta,

rispetto alla dotazione standard regionale, in difetto di 0,9

unità per ciò che concerne gli infermieri, mentre la dotazione di

oss è coerente allo standard regionale.

A livello generale, il vicegovernatore ha segnalato anche che il

materno infantile di Asufc deve fare i conti con assenze di

ostetriche, infermieri e oss non di carattere strutturale bensì

per lunga malattia, gravidanze, sospensioni e differimenti in

relazione alla norma sull’obbligo vaccinale.

