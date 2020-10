Salta fibra ottica, stop a prelievi e visite a Borgosesia

Foto dall’archivio

I danni causati dal maltempo di questi giorni hanno provocato un guasto importante sulla rete dati che consente i collegamenti informatici dell’ospedale di Borgosesia (Vercelli) e dei presìdi di Gattinara e Coggiola (Biella). Lo rende noto l’Asl di Vercelli. La rete copre sia servizi ospedalieri che territoriali. A seguito dell’esondazione della Sesia, la fibra ottica che correva sul ponte di Romagnano è stata completamente tranciata. “Al momento – precisano dall’Asl – non sono in funzione gli applicativi che normalmente vengono utilizzati per erogare le prestazioni sanitarie. Non sarà possibile effettuare prelievi, esami radiologici, visite ambulatoriali specialistiche, e l’attività di sala operatoria programmata sarà sospesa. I pazienti verranno avvertiti e contattati per una nuova data. Continua ad essere assicurata l’attività di dialisi a Gattinara e le urgenze da pronto soccorso a Borgosesia”. I tecnici sono a lavoro per trovare una soluzione, anche se, continuano dall’Asl, “i danni sono molto estesi e potrebbe essere necessario qualche giorno in più di tempo. Le prestazioni che non riusciremo a garantire in questi giorni saranno effettuate successivamente ricontattando i pazienti”.