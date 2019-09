Salone Nautico, regine del mare protagoniste: successo per la Millevele, vince Kauris

Le vele bianche delle 200 imbarcazioni delle Millevele hanno solcato il mare di Genova. Una sfida affascinante ed emozionante tra le bellissime del mare. Alla fine la vittoria è andata al Wally Kauris II di Giovanni Arvedi, con un equipaggio a trazione YCI che ha ospitato l’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo e che ha potuto contare sulle chiamate tattiche del mago del vento, il brasiliano Torben Grael. La regata è stata trasmessa in diretta da Primocanale.

La veleggiata si è confermata una festa nella festa: con centinaia di vele che durante il weekend del Salone, coloreranno il mare di fronte alla città. La Millevele si pone dunque come un evento sportivo mirato a promuovere l’immagine della città, grazie anche alla sinergia con Ucina e I saloni Nautici a fornire il necessario supporto a iniziative di tale portata e a conferma della vela come portatore sano di valori. Una manifestazione che Primocanale segue in diretta dalle 9 con i suoi inviati sopra le imbarcazioni per testimoniare e raccontare il fascino delle gare in mare.

Issata la bandiera di San Giorgio, simbolo di Genova, sulla barca a vela portacolori dello Yacht Club Italiano ITA102, il sindaco Marco Bucci stamani sul molo del porticciolo Duca degli Abruzzi ha dato simbolicamente il via alla 32/ma edizione della regata ‘Millevele’. Una festa dello sport e della solidarietà organizzata dallo YCI nell’ambito del 59/mo Salone nautico.

Più di 200 le imbarcazioni a vela che colorano il mare davanti a corso Italia sfidandosi su due percorsi differenziati, in base alla lunghezza degli scafi, nelle acque tra il Lido di Albaro e Boccadasse. L’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale ha ricordato che per la prima volta partecipano gli ospedali genovesi Gaslini, Galliera e San Martino, in una ‘gara’ di solidarietà per raccogliere fondi per la ricerca contro la talassemia.

In regata anche l’ex ct mondiale Marcello Lippi, nell’equipaggio degli ‘Insuperabili’, i ragazzi della omonima Onlus che presiede, per l’occasione a bordo della goletta ‘Spirit of Chemainus’. Tra i ‘marinai’ per un giorno anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti arruolato a bordo dello Swan 65 Mascalzone Latino XXIV, l’assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo e il deputato Edoardo Rixi. “E’ una giornata bellissima, la festa di Genova, – sottolinea Bucci – abbiamo in mare molte barche a vela e molte persone, ci sono 10-12 persone su ciascuna barca”. “Vista la mia perizia nautica abbiamo deciso di dividerci su più barche, qualsiasi cosa succeda qualcuno di noi tornerà a riva – commenta Toti – a parte di scherzi è una bellissima giornata, una delle molte iniziative di Genova che abbracciano il salone”.