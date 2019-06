Salone nautico, Brugnaro: “Siamo una civiltà di mare”

Si inaugura domani fino al 23 giugno a Venezia il Salone nautico, rassegna mondiale del diporto.

Domani verrà inaugurato a Venezia il Salone nautico che rimarrà aperto fino al 23 giugno. Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, ha commentato l’evento dicendo che: “La nostra generazione ha un dovere morale, quello di difendere l’ambiente del mare con la ricerca e l’impresa. Lo facciamo come papà e mamma per i propri figli, crediamo nella sostenibilità per le generazioni future”.

Il Salone sarà ospitato negli spazi dell’Arsenale. Oggi si è tenuta l’anteprima per la stampa, durante la quale il sindaco Brugnaro ha fatto da guida ai giornalisti all’interno del Salone.

“Venezia vuole pensare e ripensare la cultura e la mobilità marina, e se Venezia vince, vince tutto l’Adriatico”. Non resta che attendere l’apertura del Salone per ammirare ciò che la civiltà di mare ha da offrire.