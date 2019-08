Saccheggio di reperti a Pompei: protocollo di intesa Comune-Procura

Il Comune di Pompei e la Procura hanno firmato un protocollo di intesa per contrastare il saccheggio di reperti dal sito archeologico.

Basta saccheggi di reperti archeologici a Pompei. Per mettere un punto al vergognoso comportamento di molti turisti, il Comune ha deciso di firmare un protocollo di intesa con la Procura di Torre Annunziata.

La Procura si impegna a trasmettere tempestivamente al Parco tutte le notizie riguardanti attività clandestine. Inoltre, potrà chiedere la realizzazione di attività di scavo. Al cantiere presenzieranno ufficiali della Polizia Giudiziaria che potranno compiere ispezioni.

In questo modo sarà possibile individuare eventuali furti.

Il Parco, invece, si impegna ad attivare la procedura di urgenza per avviare gli scavi in aree di interesse investigativo. Le attività di scavo dovranno fornire ogni dettaglio se dovessero manifestarsi prove di attività illecite.

Non solo, il Parco dovrà stilare un elenco dei bei trafugati e di quelli in territorio estero, in modo da poter monitorare ogni spostamento e individuare subito un eventuale furto. Un aspetto fondamentale per la Procura che potrebbe intervenire da un momento all’altro.

Il protocollo di intesa durerà due anni e potrà essere rinnovato.