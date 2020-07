Sabaudia: Piccola serra di marijuana in casa, arrestato un uomo del posto.

nella serata del 14 luglio scorso, in sabaudia, località borgo san donato, i militari della locale stazione carabinieri, nel corso di servizio di controllo del territorio, traevano in arresto un 47enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, gli operanti , in seguito alla perquisizione eseguita presso il domicilio dell’uomo, rinvenivano all’interno dell’area adibita a serra, opportunamente occultata e adeguatamente attrezzata con lampade e ventilatori, grammi 80 di cime di marijuana già essiccata, n.6 piante alte circa mt. 1 cadauna e n. 10 piantine in germoglio, tutte di analoga sostanza stupefacente. inoltre, in un locale pertinente all’abitazione, veniva rinvenuto un borsone contenente n.4 involucri per un peso complessivo grammi 4 di sostanza stupefacente tipo cocaina, materiale atto al confezionamento nonché brochure per la coltivazione e produzione della marijuana. la sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro, mentre l’arrestato trasferito presso propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo con cui sarà giudicato.