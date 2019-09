SABAUDIA E SEZZE: CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO.

nei giorni 07 e 08 settembre 2019, in sabaudia e sezze, i militari delle locali stazioni, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la commissione di reati in genere nel centro cittadino e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, deferivano all’a.g. in stato di libertà due persone, un 44enne residente a pontinia (lt) ed un 47enne residente a sezze (LT) per guida senza patente.

Nel medesimo contesto operativo venivano altresì segnalate all’autorità amministrativa le persone di seguito indicate, trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposta a sequestro:

un 46enne residente a latina trovato in possesso di grammi 0,70 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e grammi 5 di semi di “cannabis” ;

; un 24enne residente a latina, trovato in possesso di grammi 1 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”;

un 44enne, residente a pontinia (lt), trovato in possesso di grammi 5 di “haschish”.

inoltre, durante i controlli alla circolazione stradale, venivano: