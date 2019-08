Sabaudia e Borgo Sabotino: due denunciati per furto e ricettazione

I militari della Stazione Carabinieri di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina nel pomeriggio di martedì 6 agosto due persone per furto e ricettazione.

Nel primo caso il denunciato, un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, era stato segnalato da alcuni cittadini del luogo nei giorni precedenti. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno riscontrato che la bicicletta che il sospetto stava conducendo in quel momento era stata oggetto di furto.

In seguito a ulteriori indagini i militari dell’Arma inoltre sono stati in grado di rinvenire un’ulteriore bicicletta, modello da bambino e il cui furto era stato denunciato il giorno precedente.

La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.

Nel secondo caso i militari della Stazione Carabinieri di Borgo Sabotino, in seguito a una denuncia di furto di una borsa in uno stabilimento balneare, sono stati in grado di identificare il colpevole e a recuperare la refurtiva.

I militari, dopo avere percorso la battigia alla ricerca della vittima, hanno fermato un cittadino albanese senza fissa dimora. L’uomo, una volta ammesso il furto, ha indirizzato i carabinieri verso il luogo dove l’aveva nascosta nella speranza di recuperarla in seguito. Anche in questo caso gli oggetti rubati sono stati restituiti al legittimo proprietario.