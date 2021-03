SABAUDIA: DELITTO D’ARIENZO, ARRESTATO TAROZZI ANDREA PER FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.

il 23 marzo 2021, alle ore 10.00, in sabaudia (lt), i militari del locale nucleo investigativo hanno arrestato tarozzi Andrea, 32 enne del posto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di latina, in quanto ritenuto responsabile del delitto di favoreggiamento personale a favore di moretto fabrizio, assassinato il 21 dicembre 2020 con un colpo di arma da fuoco.

il suddetto tarozzi, in concorso con moretto andrea, 42 enne del luogo, fratello di moretto fabrizio, ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di d’arienzo erik avvenuto il 30 agosto 2020, nel corso delle attività investigative relative alla morte del predetto d’arienzo, riferiva falsamente alla p.g. operante che il giovane era deceduto a causa di un investimento pedonale ad opera di ignoti, depistando così le indagini in corso.

espletate le formalità di rito, il tarozzi è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della competente a.g.

Aprilia: contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ingente sequestro di hashish e cocaina.

Nella giornata di ieri, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione e contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, i carabinieri del locale norm hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un cittadino albanese, 24enne. Quest’ultimo, veniva fermato dai militari dopo aver tentato la fuga e, nel corso della successiva perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 800,00 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 120,00 grammi di cocaina, cinque bilancini di precisione, materiale per il taglio e confezionamento delle dosi e della somma di euro 450,00, verosimile provento dell’attività di spaccio. l’arrestato è stato trattenuto nella camere di sicurezza in attesa di essere associato alla casa circondariale.

nel riquadro la sostanza stupefacente ed il danaro contante

Gaeta (LT): Viola gli obblighi di custodia, denunciato.

nella giornata di ieri, in gaeta (lt), i carabinieri della locale tenenza, a conclusione di accertamenti, hanno deferito all’autorità giudiziaria per il reato di violazione dei doveri inerenti la custodia, un 60 enne di formia. Nella circostanza, il predetto, in qualità di custode della propria autovettura, oggetto di confisca per la successiva distruzione, come disposto dalla prefettura di latina, non ottemperava ai relativi obblighi avendo consentito la dispersione del veicolo.

Gaeta (LT): Oltraggia i carabinieri e si rifiuta di sottoporsi al test dell’etilometro, denunciata una donna.

nella mattinata di ieri, in gaeta (lt), i carabinieri della locale tenenza, nell’ambito di attività di controllo del territorio hanno fermato, a bordo di autovettura, una donna che, in evidente stato di alterazione psico fisica si rifiutava, su richiesta dei militari operanti, di sottoporsi ad accertamenti etilometrici.

La stessa oltraggiava inoltre i militari, con frasi offensive, il tutto alla presenza di personale della polizia locale e del 118 opportunamente intervenuti in loco.

Pertanto si procedeva a denunciare la prevenuta per oltraggio a P.U. e rifiuto di sottoporsi ai suddetti accertamenti, sottoponendo a sequestro il citato veicolo per la successiva confisca, provvedendo al ritiro della la patente di guida.