Sabato 12 ottobre le inaugurazioni di due nuovi store in contemporanea a Livorno e a Pomezia.

Dopo l’inaugurazione di ben tre store nel mese di settembre, continua l’espansione di Arcaplanet, l’insegna leader del pet care in Italia, che conta oltre 300 punti vendita in 17 Regioni d’Italia, ognuno con assortimenti completi per il food e il non food per gli animali da compagnia grazie a oltre 10.000 referenze tra accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli e a un’ampia selezione trasversale di prodotti esclusivi e specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana.

Sabato 12 ottobre sarà la Toscana e il Lazio a celebrare l’inaugurazione di due nuovi store in contemporanea, il primo a Livorno e il secondo a Pomezia. Si tratta di due grandi negozi di circa 900 metri quadri ed entrambi dotati dei più innovativi servizi come il Pet Wash con vasche e zona phon senza limite di tempo, zona lavanderia con lavatrice e asciugatrice a gettoni per l’igiene e il lavaggio degli accessori dei propri amici a 4 zampe. Entrambi poi sono provvisti del corner dedicato alla parafarmacia con la presenza del farmacista a disposizione della clientela.

Il negozio di Pomezia avrà poi una zona Agility per l’allenamento del proprio cane, a disposizione anche per incontri con esperti ed educatori cinofili.

Sabato dunque sono previste in contemporanea due grandi feste di inaugurazione per i nuovi negozi. Ci saranno omaggi per tutti, promozioni dedicate e tante novità pensate per l’alimentazione e il benessere degli animali da compagnia, in casa, all’aperto e in viaggio. Sarà inoltre possibile iscriversi all’interno del club “ArcaCard”, il programma fedeltà che oggi annovera oltre un milione di clienti attivi e permette una serie di vantaggi a livello di scontistica a punti e servizi personalizzati. Si preannuncia una giornata ricca di divertimento e sorprese, per pet e pet owner: oltre alle due campagne promozionali declinate in stampa, radio, adv mobile e social sono previste per il pomeriggio due dirette radiofoniche l’una con Radio Stop e l’altra con Radio Globo con la presenza di dj che coinvolgeranno il pubblico presente con ottima musica e simpatici interventi dedicati.

I due nuovi pet store hanno dato lavoro complessivamente a sette nuove risorse e aggiunto 4 casse. Entrambe godono di comodi parcheggi per la clientela. Di seguito indirizzi e orari:

Arcaplanet Livorno, Via Giovanni Gelati 8. Aperto orario continuato sette giorni su sette, dalle 9 alle 21.

Arcaplanet Pomezia – Via Naro. Aperto orario continuato sette giorni su sette, dalle 9 alle 20.

La giovane (poco più di vent’anni) e dinamica azienda ha visto in questi ultimi tre anni una forte crescita dimensionale di punti vendita, fatturato e dipendenti, attraverso lo sviluppo e la continua innovazione di un layout del tutto simile a un supermercato dedicato solamente ai pet e agli ambienti da essi frequentati, con spazi moderni, personale competente e preparato e un grandissimo assortimento specializzato per tutti i tipi di animali domestici.

Arcaplanet è la catena italiana leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In più di vent’anni dalla sua costituzione, il Gruppo è cresciuto notevolmente espandendosi oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera e conta oggi dopo l’acquisizione di Fortesan, oltre 300 punti vendita diretti, una piattaforma di vendita online e circa 1.500 dipendenti. Attualmente, il Gruppo conta globalmente un milione di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi i marchi in esclusiva Start