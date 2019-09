Rufina: aggrediscono coetanea, denunciate

Due ragazze di 18 e 17 anni sono state denunciate per atti persecutori nei confronti di una 19enne.

Ogni giorno la insultavano sui social, poi le aggressioni quando usciva di casa. Non è un horror, ma la vita di una ragazza di 19 anni che per mesi è stata minacciata e aggredita da due ragazze, rispettivamente di 18 e 17 anni.

Tutto sarebbe iniziato lo scorso novembre, quando le due stalker hanno iniziato ad insultare la 19enne sui social. Poi dalle parole sono passate ai fatti. La ragazza non poteva uscire di casa o prender ei mezzi, senza che vi fossero le sue aguzzine, pronte a perseguitarla.

Poi a luglio il culmine. Nonostante la ragazza fosse con la madre, le altre due non ci hanno pensato due volte. L’hanno bloccata e le hanno tirato i capelli e insultata, nonostante la madre e dei passanti avessero fatto di tutto per dividerle.

A questo punto la ragazza non ce l’ha fatta più e ha deciso di denunciare le sue aguzzine. Per la 18enne il gip di Firenze Maurizio Caivano ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai suoi familiari nonché il divieto assoluto di comunicazione. Per quanto riguarda la più giovane, se ne sta occupando la procura dei minori.