Rubate 4 pistole nel comando della Polizia Municipale di Terrasini. Carabinieri indagano sul furto

I ladri hanno segato le grate di una finestra. Rubate 4 pistole, proiettili e un pc

Nella notte fra domenica e lunedì sono state rubate 4 pistole d’ordinanza nel comando della Polizia Municipale di Terrasini. Oltre alle armi sono stati sottratti dei proiettili e un computer. I ladri sono entrati dalla finestra sul retro, dopo aver segato le sbarre. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Terrasini e dai colleghi di Carini, che hanno mantenuto il silenzio sulla vicenda e stanno cercando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona. La caserma, in via Giovanni XXXIII, non è dotata di alcun sistema di sorveglianza dunque gli agenti dovranno cercare video girati da altre telecamere.