Rubano attrezzi da lavoro e scappano con il furgoni, arrestati.

I due uomini sono stati trovati sul fatto mentre si trovavano alla guida di un furgone con attrezzi rubati.

Sono stati scoperti e arrestati per concorso in furto aggravato dai carabinieri del Norm di Urbino durante un controllo a Fermignano: gli arresti – si tratta di due campani di 35 anni e 28 anni con precedenti di polizia – sono stati poi convalidati dal tribunale di Urbino che ha posto entrambi agli arresti domiciliari presso le loro rispettive abitazioni in Campania. I militari hanno notato due valigette metalliche sul sedile posteriore contenenti attrezzi da lavoro: i due hanno detto di essere operai in trasferta per un lavoro, senza saper indicare dove lo dovevano svolgere. Nel bagagliaio i carabinieri hanno trovata altra attrezzatura (martelli pneumatici, trapani ecc.).