Ruba pc su volo Parigi-Milano e va a casa Nzola, denunciato

Seguono il segnale gps di un computer rubato e lo trovano nelle mani di un 26enne ospite a casa di M’Bala Nzola, 24enne bomber dello Spezia. È accaduto nei giorni scorsi nella cittadina ligure, con i carabinieri della stazione di Mazzetta che hanno chiuso in tempi record l’indagine partita dalla provincia di Varese a seguito della denuncia sporta da un uomo per il furto di un pc portatile avvenuto alla fine di dicembre sul volo Parigi-Milano.

Sono i militari dell’Arma lombardi che, utilizzando un localizzatore gps, ad individuare il computer in un’abitazione situata nella zona collinare della Spezia.

Quando i colleghi spezzini hanno bussato alla porta dell’abitazione utilizzata dal calciatore francese, hanno trovato all’interno un gruppo di persone: tra queste, un ventiseienne francese originario del Congo che, alla richiesta dei carabinieri, ha riconsegnato spontaneamente il computer. Per il giovane è scattata la denuncia per ricettazione. M’Bala Nzola è risultato completamente estraneo all’episodio. Tuttavia, nei confronti del calciatore e dei suoi ospiti, i militari hanno avviato gli accertamenti sul rispetto delle normative anti-covid che incombono sui viaggiatori provenienti da paesi esteri.