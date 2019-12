Ruba in un negozio e minaccia i commessi con una bottiglia, arrestato

Voleva uscire dal negozio senza pagare e, quando sono intervenuti i commessi per fermarlo, ha brandito contro di loro una bottiglia di vino in vetro.

È stato così arrestato dalla Polizia di Stato un 43enne di origini rumene, pregiudicato, per tentata rapina aggravata.

È successo tutto nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 dicembre, in un negozio di via De Amicis. L’uomo ha provato a uscire dal punto vendita “Super Shop” nascondendo alcuni oggetti – due bombolette di gas per accendini e un set di cacciaviti – all’interno della giacca. Ma l’allarme antitaccheggio è entrato in funzione, i commessi si sono avvicinati al 43enne e lui, per tutta risposta, li ha minacciati con la bottiglia.

Gli agenti intervenuti sul posto sono riusciti a sfilargli la bottiglia dalle mani, a riportarlo alla calma, e a portarlo in Questura, dove è stato assegnato al carcere di Marassi.