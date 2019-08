Ruba in discoteca ma è videosorvegliato, arrestato un 49enne genovese

La Polizia di Stato ha arrestato nella giornata di venerdì 30 agosto un genovese di 49 anni per il reato di furto aggravato. L’uomo, forzando una porta finestra della discoteca Rosa dei Venti, al Porto Antico di Genova, e’ riuscito ad intrufolarsi all’interno, rubando 277 euro. Non sapeva pero’ di essere osservato dai vigilanti del locale tramite le telecamere di sicurezza. Una volante dell’ufficio prevenzione generale, intervenuta rapidamente in soccorso del vigilanti, ha arrestato l’uomo, portato quindi al carcere di Marassi.