Roulette protagonista di film e romanzi

Preparare una trama perfetta per un film non è per nulla facile: soggetto avvincente, giusta suspense, musiche e filo narrativo devono essere interessanti per gli spettatori altrimenti si fallisce. Osservando i grandi classici del cinema ci si rende conto che uno dei giochi preferiti è quello della roulotte. Croupier e ruota sono entrati a far parte della storia del cinema ancora prima che si potesse giocare alle roulette online. Un mondo affascinante e bello quello dei numeri e della probabilità sicuramente dà molti spunti per raccontare storie che possono avere vari risvolti: da quello romantico a quello imprevedibile e misterioso.

10 film con la roulette protagonista

Una cascata di diamanti: è un film anni 70, ormai d’epoca, sicuramente uno dei più particolari della serie Agente 007. Sean Connery si tuffa in una realtà particolare, quella dei casinò dove ovviamente la regina del casinò è la roulette. La scena della roulette è una delle più famose al mondo, da vedere per capire cosa intendiamo. Emozione a mille solo nel ricordarlo. Casablanca: anche qui nella storia del cinema. Datato 1942, da guardare con attenzione in particolare se si è appassionati come noi della storia della roulette. Qui è sempre lei la grande protagonista sebbene ci siano alcuni temi che sono attualissimi: i rifugiati dal nazismo, il Marocco, la Spagna, l’America. Ancora oggi è uno dei più bei film della storia del cinema. Un bianco e nero splendido.

Proposta Indecente: è la storia di un miliardario americano, molto particolare ed avvincente. Robert Redford veste i panni del miliardario che vorrebbe passare una notte d’amore con una donna incantevole ma entra di scena il tavolo della roulette e qui il film prende un’altra piega. Lola corre: è un film diverso dal solito. Esce nel 1998 ed è ambientato in una Berlino post muro. Lola vuole pagare i debiti del fidanzato e l’unico modo è quello di tentare la sorte in un tavolo da gioco.

I Sette Ladri, datato 1960 è un film cult americano. Un furto di una banda a Montecarlo ed ovviamente una particolare messa in scena messa da Pancho, protagonista chiave del film interpretato da Eli Wallach. E’ lui un incallito giocatore di roulette che conosce però tutti i segreti del casino di Montecarlo. Da guardare se si ama il bianco e nero. La Stangata lo dovremmo aver visto tutti o quasi! Robert Redford e Paul Newman fanno la miglior interpretazione della storia del cinema. Un film fa 7 Oscar da vedere per le battute e gli sguardi ancora brillanti! Paura e delirio a Las Vegas è un bellissimo film che ha fatto la storia del cinema, d’altronde i protagonisti d’eccezione sono Johnny Depp e Benicio del Toro. La roulette è uno dei giochi più usati nel film. Tutto da vedere e gustare. Due Figli Di…. è particolarmente bello da vedere. Attori d’eccezione anche qui. Michael Caine e Steve Martin alla scoperta del mondo dei giochi e dei casinò in Francia. Il Colpo, Analisi di una rapina. E’ il film che ha fatto diventare Clive Owen una superstar. Datato 1998, racconta la storia di uno scrittore che in mancanza di creatività e idee per scrivere testi diventare croupier in un casinò I l secondo tragico Fantozzi , una chicca italiana. Protagonista Fantozzi il ragioniere più famoso d’Italia insieme al Duca Conte Semenzara e fondi di un’eredità. Ovviamente protagonista principale la roulette.

Roulette nella narrazione: un rapporto d’amore profondo

Da sempre la roulette fa parte di romanzi e testi importanti: chi legge sicuramente sa a cosa facciamo riferimento. Il mondo dei numeri e del mistero in letteratura viene usato spesso, anche qui, probabilmente, per affascinare il lettore con qualcosa che è capace di farlo restare in attesa di capire gli sviluppi di un testo.

Casino Royale di Ian Fleming : è un testo eccellente, a cui si ispira omonimo film, fa parte, come sappiamo tutti della saga dell’007. Da non perdere se si apprezzano i testi carichi di suspence.

: è un testo eccellente, a cui si ispira omonimo film, fa parte, come sappiamo tutti della saga dell’007. Da non perdere se si apprezzano i testi carichi di suspence. Il giocatore, Fedor Dostoevskij , un testo da leggere a parte tutto, quello che ha fatto conoscere lo scrittore russo. Un romanzo intenso utile persino per capire cosa sia stato ed è il gioco patologico ieri come oggi.

, un testo da leggere a parte tutto, quello che ha fatto conoscere lo scrittore russo. Un romanzo intenso utile persino per capire cosa sia stato ed è il gioco patologico ieri come oggi. La scommessa perfetta. La scienza che sbanca i casinò di Adam Kucharski è un testo da leggere per capire come il calcolo dei numeri e delle probabilità fa fare il salto di qualità.

Testi e romanzi su casinò e gioco se ne trovano tantissimi: seri e meno seri, romantici e scientifici, una letteratura molto ampia.

Il gioco e la roulette sono capaci di dare tantissima ispirazione ai creativi: i motivi sono molteplici certo è che il fascino della magia dei numeri non può passare inosservato mai.