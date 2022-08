Rottura sulla condotta idrica che fornisce Potenza, al lavoro tecnici dell’Acquedotto Lucano

Venerdì 12 agosto 2022 – I Vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti in Contrada Ciciniello a Potenza per la rottura di una adduttrice dell’acquedotto Lucano che alimenta circa una quarantina di paesi.

I VV.F. giunti sul posto, hanno trovato una condotta di grosse dimensioni, che per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dell’acquedotto, è scoppiata provocando un grosso smottamento del terreno, hanno subito messo in sicurezza l’area interessata e monitorato lo smottamento fino all’avvenuta chiusura dell’acqua.

A causa dello smottamento si è danneggiato un muro di contenimento a ridosso di una abitazione la quale non ha riportato danni.

La rottura della condotta potrebbe causare un calo di pressione in alcune aree dei capoluogo e degli altri paesi serviti dalla stessa.