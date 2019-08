Roma: vietato sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti

Il Campidoglio ha stabilito una nuova regola, in base alla quale, non ci si potrà più sedere sui gradini di Trinità di Monti.

Trinità dei Monti come gli scalini del MET. Non ci si potrà più sedere, ma solo transitare. Dopo questo provvedimento, metà della scalinata è diventata deserta.

Non solo non si potrà mangiare a ridosso dei monumenti di pregio e bere attaccandosi ai nasoni. Adesso non ci si potrà più sedere sulla storica scalinata davanti a piazza di Spagna.

Per i trasgressori sono state messe a punto delle sanzioni anti-bivacco che vanno dai 160 ai 400 euro. Non tutti i turisti però sono d’accordo.

“Capisco chi mangia, ma perché non ci si può più neanche sedere, è assurdo” dice un turista messicano.

Neanche il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi e d’accordo con la nuova misura: “Provvedimento eccessivo, quasi fascista. Va bene la tutela del monumento, ovviamente il fatto che non si possa mangiare sui marmi, ma il divieto di sedersi è davvero eccessivo. Mi sembra un provvedimento di stampo fascista che il Comune sarà costretto a rivedere. Perché da che mondo è mondo il viaggiatore di passaggio si siede sui gradini e si ferma ad ammirare il paesaggio”.

Parlando invece di chiudere al transito notturno, Sgarbi ha commentato: “È una idiozia, la scalinata in quanto tale deve rimanere aperta al passaggio il giorno e la notte”.