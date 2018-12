Roma, ubriaco scende scalinata di Trinità dei Monti con la macchina

Ritirata la patente al 27enne e macchina sotto sequestro

Dopo una notte brava, alle 06:30 del mattino, un ragazzo di 27 anni invece di andare dritto verso via Sistina, ha deviato con l’auto verso la scalinata di Trinità dei Monti. Appena si è reso conto di dove fosse ha arrestato la corsa e si è bloccato in stato di shock. I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, I Gruppo ex Trevi, in servizio nella zona. G.C. è risultato positivo all’alcoltest con un valore superiore a 1.5 g/l, quando il valore massimo è 0,5 g/l. Il 27enne, italiano, alla guida di una Peugeot 206 è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e il mezzo è stato sequestrato.

La Polizia Locale ha allertato immediatamente il personale tecnico della Sovrintendenza Capitolina, che ha riscontrato un lieve danno, ovvero una piccola scalfittura sul primo gradino, oltre ai segni di frenata. Nel 2007 e nel 2010 erano capitati due episodi simili che causarono molti più danni, sempre a causa dell’alcol.