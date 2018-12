Roma, trentenne accoltellato per aver rimproverato un uomo sul bus

Il ragazzo aveva sgridato un uomo che infastidiva i passeggeri del bus. E’ stato inseguito e accoltellato in piazza San Claudio

Un diverbio iniziato su un bus, poi l’aggressione in piazza e la coltellata. E’ accaduto questa mattina in piazza San Claudio a Roma. Un uomo, italiano tra i 40 e i 50 anni, si era posizionato davanti alla porta del bus a fine corsa, impedendo ai passeggeri di scendere. Un ragazzo di 30 anni ha rimproverato l’uomo facendolo allontanare. Il 30enne è sceso dal bus e, mentre si avviava verso piazza San Claudio, è stato aggredito e accoltellato dall’uomo con cui aveva avuto la lite. Il ragazzo era a terra e perdeva molto sangue ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’aggressore è fuggito facendo perdere le proprie tracce.

A raccontare la storia alla Polizia è stato il 30enne, che ha fornito un dettagliato identikit del suo assalitore. Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati di sicurezza e sono sulle tracce dell’uomo.