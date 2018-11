Roma Trastevere, trovata morta in un cortile studentessa americana

Le coinquiline l’hanno trovata nel cortile condominiale. E’ precipitata da 7 piani

Era in casa con le coinquiline, la studentessa che intorno alle 3 di questa notte è precipitata dal 7°piano in via Ippolito Nievo, Trastevere. Le ragazze, tutte americane come la vittima, non vedendola uscire dal bagno si sono preoccupate e hanno chiesto aiuto al portiere del palazzo. Dopo aver forzato la porta del bagno, non hanno trovato nessuno ma solo la finestra spalancata. Poi la terribile scoperta del corpo senza vita della loro amica nel cortile lì sotto.

Subito accorsi i Carabinieri di Porta Portese, di Trastevere e il Nucleo Investigativo di via Selci, i quali hanno ascoltato le ragazze americane e svolto accertamenti. Le coinquiline non avevano assunto alcol ma erano in forte stato di choc. Nessuna pista è da escludere, può essere stato un gesto volontario così come un incidente.