Roma, trans nordafricano ucciso e ritrovato decomposto in un giardino

La macabra scoperta è stata fatta da un residente mentre passeggiava

È giallo sulla morte di un cittadino nordafricano trovato cadavere, in stato di decomposizione, in un parco al Prenestino nella Capitale. Il corpo, di una transessuale, è stato scoperto sabato pomeriggio, intorno alle 14, in un giardino condominiale in via Franco Angeli da un residente. L’ignaro cittadino stava passeggiando ed ha intravisto i piedi del nordafricano che spuntavano dall’erba, così ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti gli uomini del vicino commissariato Prenestino e della squadra mobile romana, sezione omicidi.

Il transessuale, di una trentina di anni d’età, era seminudo e senza documenti. Da un primo esame la morte dell’uomo dovrebbe risalire fra le 8 e le 24 ore precedenti il ritrovamento. Gli agenti del commissariato Prenestino ed i detective della sezione omicidi della squadra mobile romana hanno ascoltato per ore i residenti della zona e per tutta la giornata di ieri nei loro uffici c’è stato un via vai di viados e prostitute che frequentano il Mattatoio comunale per cercare di dare un nome ed un volto alla transessuale. Non si esclude che possa essere morta per un malore durante un incontro sessuale e poi abbandonato in strada dal cliente.