Roma- “terremoto di magnitudo 3.3 nei pressi della capitale, nessun danno”

Tanta paura ma per fortuna nessun danno. E’ stato forte il boato avvertito a Roma e la provincia nord est alle 5:03 della notte dell’11 maggio quando una scossa di magnitudo 3.3 ha fatto tremare la terra. “Un’esplosione” come riferito dai tanti cittadini che hanno visto tremare le finestre svegliandosi per il terremoto. Tanta paura ma dai primi accertamenti nessun danno, come spiegato dai Sindaci dei Comuni dell’area dove è stato localizzato l’epicentro.

Con epicentro a Fonte Nuova il Sindaco del Comune della provincia nord est ha rassicurato:

“Alle 5:03 si è verificata una scossa di magnitudo 3.3. con epicentro all’interno della Riserva Naturale della Marsigliana – dichiara il Sindaco di Fonte Nuova Piero Presutti -. A seguito di tale attività non sono stati riscontrati danni a cose e persone, né situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. La situazione è in continuo e costante monitoraggio dalla Protezione Civile e agli uffici competenti del Comune di Fonte Nuova”.

Scenario simile anche a Guidonia Montecelio, come comunicato dal Sindaco Michel Barbet:

“Questa mattina ho avuto una riunione con la Protezione Civile e la Polizia Locale in seguito al terremoto avvenuto intorno alle 5. Dalle informazioni in nostro possesso fortunatamente non ci sono stati feriti o danni ad edifici. Il dirigente ai lavori pubblici ha comunque organizzato due squadre di tecnici per una ricognizione più approfondita. Ora sono in ufficio per continuare a monitorare la situazione e fornirvi ulteriori aggiornamenti”.