Roma, stazioni chiuse della Metro A da tre giorni. Atac non parla di riapertura imminente

Le stazioni metro Barberini e Spagna chiuse da 3 giorni, Repubblica chiusa dal 28 ottobre

La fermata della metro A di Roma “Repubblica” è stata chiusa il 28 ottobre dopo il cedimento della scala mobile con i tifosi del Cska Mosca sopra. Le centralissime stazioni metro Barberini e Spagna sono chiuse ormai da tre giorni. Il mistero si infittisce se si vanno a cercare i motivi di queste chiusure: martedì mattina, senza nessun preavviso i cancelli erano chiusi e le metro saltavano completamente le due fermate.

Atac, tramite il suo account ufficiale, parla genericamente di “lavori per guasto tecnico agli impianti di traslazione”, cioè alle scale mobili e ascensori, non motivando l’urgenza con cui sono state chiuse le stazioni metro. Cosa ancora più importante non parla di quando sarà prevista la riapertura, ma precisa soltanto che “non possiamo fare previsioni sul ripristino”. Intanto per raggiungere il centro dalla stazione Termini, l’unica fermata disponibile resta Flaminio e le navette sostitutive sono scarse e sempre piene.